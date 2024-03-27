Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер получил спортивное гражданство Канады

«World Aquatics одобрила смену гражданства для... Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — отметили в объединении.

Виктор Повзнер родился в Торонто в семье тренеров из РФ. Имеющий двойное гражданство атлет выступал как российский спортсмен и на соревнованиях внутри страны представлял Московскую область. Однако в 2022-м Повзнер вернулся в Канаду, годом позже он принял участие в летнем чемпионате страны по прыжкам в воду, где завоевал две золотые медали.

Ранее стало известно, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан, напоминает телеканал «360».

