Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер получил спортивное гражданство Канады

Прыгун в воду Виктор Повзнер, который на чемпионате Европы 2021 года выступал за сборную России, будет представлять на международных соревнованиях Канаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics).

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«World Aquatics одобрила смену гражданства для... Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — отметили в объединении.

Виктор Повзнер родился в Торонто в семье тренеров из РФ. Имеющий двойное гражданство атлет выступал как российский спортсмен и на соревнованиях внутри страны представлял Московскую область. Однако в 2022-м Повзнер вернулся в Канаду, годом позже он принял участие в летнем чемпионате страны по прыжкам в воду, где завоевал две золотые медали.

Ранее стало известно, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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