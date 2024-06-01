Российский фигурист Гришин сменит спортивное гражданство на французское
Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское. Об этом сообщает «Матч ТВ».
16-летний спортсмен рассказал, что уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и сейчас ждет документов от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за сборную Франции.
Гришин представлял РФ в танцах на льду. Его тренером стал Никита Назаров. В прошлом сезоне молодой спортсмен занял пятое место на Спартакиаде учащихся в паре с Миланой Гиленко.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев начнут выступать за Узбекистан.
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