Российский фигурист Гришин сменит спортивное гражданство на французское

Гришин представлял РФ в танцах на льду. Его тренером стал Никита Назаров. В прошлом сезоне молодой спортсмен занял пятое место на Спартакиаде учащихся в паре с Миланой Гиленко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев начнут выступать за Узбекистан.



