Российский фигурист Гришин сменит спортивное гражданство на французское

Российский фигурист Даниил Гришин сменит спортивное гражданство на французское. Об этом сообщает «Матч ТВ».

16-летний спортсмен рассказал, что уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и сейчас ждет документов от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за сборную Франции.

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Гришин представлял РФ в танцах на льду. Его тренером стал Никита Назаров. В прошлом сезоне молодой спортсмен занял пятое место на Спартакиаде учащихся в паре с Миланой Гиленко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев начнут выступать за Узбекистан.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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