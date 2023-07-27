Российский пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале Кубка России, проходящего в Казани, передает ТАСС.

Российская фигуристка установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Новый рекорд теперь равняется 23, 55 секунды. Прежнее высшее достижение, которое составляло 23,71 секунды принадлежало представителю США Хантеру Армстронгу.

Климент Колесников - двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы.

Ранее россиянка Евгения Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/klimmikool
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