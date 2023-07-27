Российский пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале Кубка России, проходящего в Казани, передает ТАСС.
Новый рекорд теперь равняется 23, 55 секунды. Прежнее высшее достижение, которое составляло 23,71 секунды принадлежало представителю США Хантеру Армстронгу.
Климент Колесников - двукратный призёр Олимпиады-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы.
Ранее россиянка Евгения Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru