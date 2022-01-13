Российская фигуристка установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Камила Валиева захватила лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Короткую программу подопечной Эттери Тутберидзе судьи оценили в 90,45 балла. Столько не получал ещё никто в мире. Предыдущее мировое достижение в этом виде составляло 87,42 балла и также принадлежало Валиевой.

Валиева прокомментировала свою победу на ЧР по фигурному катанию

Второе место судейская бригада отдала бельгийке Луне Хендрикс. Она уступает лидеру 15,3 балла. Александра Трусова, отставая от Хендрикс на чуть больше балла, расположилась на третьем месте. Анна Щербакова - четвертая.

Произвольную программу на чемпионате Европы фигуристки продемонстрируют в субботу 15 января.

Ранее российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при, установив мировой рекорд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекордСборная РоссииФигурное КатаниеЧемпионат Европы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры