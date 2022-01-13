Российская фигуристка установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Камила Валиева захватила лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Короткую программу подопечной Эттери Тутберидзе судьи оценили в 90,45 балла. Столько не получал ещё никто в мире. Предыдущее мировое достижение в этом виде составляло 87,42 балла и также принадлежало Валиевой.