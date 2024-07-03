Российский пловец Евгений Сомов получил приглашение на Олимпиаду от МОК

Международный олимпийский комитет пригласил эмигрировавшего в США российского пловца Евгения Сомова на Олимпиаду-2024 года в Париже. Соответствующее заявление опубликовано на портале организации.

Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер получил спортивное гражданство Канады

Вместе с тем теннисистка Анастасия Потапова отказалась от предложения МОК, а дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение организации.

Ранее чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил смену спортивного гражданства с российского на узбекистанское стремлением поучаствовать в Олимпийских играх в Париже.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
ТЕГИ:СпортсменыСпортПарижОлимпиадаПлавание

Горячие новости

Все новости

партнеры