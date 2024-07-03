Российский пловец Евгений Сомов получил приглашение на Олимпиаду от МОК
3 июля 202419:54
Международный олимпийский комитет пригласил эмигрировавшего в США российского пловца Евгения Сомова на Олимпиаду-2024 года в Париже. Соответствующее заявление опубликовано на портале организации.
Вместе с тем теннисистка Анастасия Потапова отказалась от предложения МОК, а дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение организации.
Ранее чемпион Европы по плаванию Илья Сибирцев объяснил смену спортивного гражданства с российского на узбекистанское стремлением поучаствовать в Олимпийских играх в Париже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru