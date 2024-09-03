Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров
Российский паралимпиец Александр Костин (на фото справа) выиграл золото в забеге на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Lenta.ru.
Россиянин установил новый паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Предыдущий рекорд (3 минуты и 48,31 секунды) был установлен в 2012 году и принадлежал Абдеррахиму Жу (Тунис).
Бронзу в дисциплине завоевал еще один соотечественник — Антон Кулятин (на фото слева). Ранее Костин и Кулятин заняли второе и третье места на дистанции 5000 метров для спортсменов с нарушением зрения.
Напомним, россияне выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе и завоевали 33 медали (8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Соревнования завершатся 8 сентября.
Ранее российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности на Паралимпийских играх в Париже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru