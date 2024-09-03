Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров

Россиянин установил новый паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты и 44,43 секунды. Предыдущий рекорд (3 минуты и 48,31 секунды) был установлен в 2012 году и принадлежал Абдеррахиму Жу (Тунис).

Бронзу в дисциплине завоевал еще один соотечественник — Антон Кулятин (на фото слева). Ранее Костин и Кулятин заняли второе и третье места на дистанции 5000 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Напомним, россияне выступают на Паралимпиаде в нейтральном статусе и завоевали 33 медали (8 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). Соревнования завершатся 8 сентября.

Ранее российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности на Паралимпийских играх в Париже.

