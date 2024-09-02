Россиянин Калашян выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Российский атлет Артем Калашян завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Париже. Победителем в этой дисциплине стал украинец Игорь Цветов, бронзовую медаль получил россиянин Дмитрий Сафронов.

На текущих Паралимпийских играх российская команда добилась значительных успехов, завоевав пять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.