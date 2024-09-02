Россиянин Калашян выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде
Российский атлет Артем Калашян завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров в категории T35 на Паралимпийских играх в Париже. Победителем в этой дисциплине стал украинец Игорь Цветов, бронзовую медаль получил россиянин Дмитрий Сафронов.
На текущих Паралимпийских играх российская команда добилась значительных успехов, завоевав пять золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Из России на Паралимпиаду были поданы заявки от 48 легкоатлетов, 35 пловцов, двух представителей тхэквондо, двух триатлонистов и пяти спортсменов по настольному теннису.
14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил об одобрении 90 заявок. Однако впоследствии правительство Франции отказало в выдаче виз двум российским спортсменам, которые планировали участвовать в играх, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru