Российский бегун Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже
31 августа 202414:00
Российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 1500 м в категории T46 (отсутствие конечности).
В финальном забеге его результат составил 3 минуты 50,24 секунды.
Для российских спортсменов это вторая победа в Париже. Накануне российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль, победив на дистанции 100 метров брассом в категории SB8, предназначенной для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский бегун Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже
- В Беларуси признали экстремистской песню «Ляписа Трубецкого» на стихи Янки Купалы
- Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе
- Эротический триллер «Плохая девочка» удостоился 7-минутных оваций в Венеции
- СМИ: Бойцов ЧВК «Медведь» отправят в Курскую область из Африки
- СМИ: В деле экс-главы вещевого управления МО фигурируют контракты на головные уборы
- В Москве суд арестовал директора Центра международного сотрудничества «Станкин»
- Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы
- IGU: В 2023 году РФ сохранила лидерство по экспорту газа
- МИД РФ: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС и склоняет их к терактам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru