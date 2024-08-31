Российский бегун Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже

Российский бегун Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 1500 м в категории T46 (отсутствие конечности).

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В финальном забеге его результат составил 3 минуты 50,24 секунды.

Для российских спортсменов это вторая победа в Париже. Накануне российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль, победив на дистанции 100 метров брассом в категории SB8, предназначенной для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗолотоФранцияПаралимпиада

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