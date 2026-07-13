Российский хоккеист назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Российская столица Москва значительно превосходит Нью-Йорк по уровню чистоты и комфорта. Об этом российский хоккеист Руслан Исхаков рассказал в беседе с изданием «Реальное время», передает «Лента.ру».

Спортсмен отметил, что для осмотра главных достопримечательностей американского мегаполиса достаточно всего пары дней. По его словам, по сравнению с Москвой, Нью-Йорк является очень грязным городом, где, судя по всему, работы дворников просто не существует.