Российский хоккеист назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Российская столица Москва значительно превосходит Нью-Йорк по уровню чистоты и комфорта. Об этом российский хоккеист Руслан Исхаков рассказал в беседе с изданием «Реальное время», передает «Лента.ру».

Спортсмен отметил, что для осмотра главных достопримечательностей американского мегаполиса достаточно всего пары дней. По его словам, по сравнению с Москвой, Нью-Йорк является очень грязным городом, где, судя по всему, работы дворников просто не существует.

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Сейчас Исхаков защищает цвета магнитогорского «Металлурга». Ранее, но в сезоне 2023/2024, он выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».

Между тем двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН раскрыл детали хоккейного матча США-Россия.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кочетков
ТЕГИ:ХоккейНью-ЙоркМосква

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