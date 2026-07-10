Овечкин в Москве выпил пива с болельщиками
Российский хоккеист Александр Овечкин встретился в Москве с болельщиками и выпил с ними пива. Об этом в своём Telegram-канале сообщил клуб пивной культуры «Зеленая мамба».
Уточняется, что лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пришёл на встречу в годовщину своей свадьбы - 8 июля. При этом клуб анонсировал событие в течение семи недель, обещая спортсмену бокал пива.
В «Зеленой мамбе» поблагодарили Овечкина за визит, а также выразили благодарность его супруге Анастасии, которая отпустила его на встречу.
«Всё событие длилось минут семь. Но семь недель по-любому стоили этих минут», — говорится в сообщении.
Ранее канадский офис пивоваренной компании Budweiser подарил специальное безалкогольное пиво голкиперам НХЛ, которым Овечкин не смог забить ни единого гола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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