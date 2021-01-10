Российский гимн на чемпионате мира по гандболу заменит одобренная МОК композиция

Какая именно музыка прозвучит на ЧМ в Египте, пока неизвестно.

«Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу», - пояснил Воронин.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены лишены права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира - до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по гандболу состоится пройдет в Египте с 13 по 31 января. Российская сборная отправится на состязания под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team) и будет выступть под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН прокомментировал санкции CAS, которые на два года оставили российских спортсменов без возможности выступать под национальным триколором, а президента России - без возможности посещать Олимпийские игры.

«Злые языки говорят, что CAS прогнулся перед Россией. Но мне кажется, что без флага и гимна на двух Олимпиадах, а также на чемпионатах мира, которые проходят за этот срок - это в любом случае для России, как спортивной державы, наказание весьма серьезное. Нам надо выступать, надо бороться с допингом, быть чистыми и побеждать. Нужно выдержать с честью все испытания. Люди, которые призывают к бойкотам - дураки! Нужно бороться за каждого спортсмена, чтобы мы смогли выставить полноценные команды на Игры и чемпионаты. А мы будем за них болеть и поддерживать», - добавил он.

