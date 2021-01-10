Российский гимн на чемпионате мира по гандболу заменит одобренная МОК композиция
Музыкальная композиция, одобренная Международным олимпийским комитетом (МОК) и согласованная с Олимпийским комитетом России (ОКР), заменит гимн российским гандболистам на чемпионате мира среди мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации гандбола России (ФГР) Льва Воронина.
Какая именно музыка прозвучит на ЧМ в Египте, пока неизвестно.
«Мы надеемся, что до 12 января получим от Олимпийского комитета России решение о том, какая мелодия будет взята за основу», - пояснил Воронин.
Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены лишены права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира - до 16 декабря 2022 года.
Чемпионат мира по гандболу состоится пройдет в Египте с 13 по 31 января. Российская сборная отправится на состязания под названием «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team) и будет выступть под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
Ранее телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН прокомментировал санкции CAS, которые на два года оставили российских спортсменов без возможности выступать под национальным триколором, а президента России - без возможности посещать Олимпийские игры.
«Злые языки говорят, что CAS прогнулся перед Россией. Но мне кажется, что без флага и гимна на двух Олимпиадах, а также на чемпионатах мира, которые проходят за этот срок - это в любом случае для России, как спортивной державы, наказание весьма серьезное. Нам надо выступать, надо бороться с допингом, быть чистыми и побеждать. Нужно выдержать с честью все испытания. Люди, которые призывают к бойкотам - дураки! Нужно бороться за каждого спортсмена, чтобы мы смогли выставить полноценные команды на Игры и чемпионаты. А мы будем за них болеть и поддерживать», - добавил он.
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