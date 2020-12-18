Никакого бойкота! Губерниев о запрете российского флага от CAS
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН прокомментировал санкции CAS, которые на два года оставили российских спортсменов без возможности выступать под национальным триколором, а президента России - без возможности посещать Олимпийские игры.
В четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет на выступление под российским флагом на международных соревнованиях. Россия также не сможет проводить крупные турниры.
В руководстве Российского антидопингового агентства заявили, что тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – это победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту.
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что у спортсменов, к которым были претензии в связи с употреблением допинга, будут сложности с возвращением в большой спорт.
«Это нельзя считать победой, но, действительно, два года - не четыре. Вроде бы там есть пункт, согласно которому, спортсмены, имевшие проблемы с допингом, отбывшие дисквалификацию, сейчас могут выступать на Олимпийских Играх. Но есть еще интересный подпункт, что международные организации будут решать. И вот здесь возникает вопрос насчет, например, биатлониста Александра Логинова, у которого до сих пор не закрыто дело в Италии. Помните, были обыски, до сих пор не отдали его технику и так далее. Сможет ли он выступать на Олимпийских Играх? Есть лазейки, которые позволяют оставить наших спортсменов за бортом. Но в целом, решение, хоть и тяжелое, но достаточно лояльное, скажем так, к спортсменам, у которых были проблемы», - заявил он.
Собеседник НСН назвал дураками тех, кто призывает бойкотировать соревнования. Он призвал поддерживать российских спортсменов, а им пожелал новых чистых и честных побед.
«Злые языки говорят, что CAS прогнулся перед Россией. Но мне кажется, что без флага и гимна на двух Олимпиадах, а также на чемпионатах мира, которые проходят за этот срок - это в любом случае для России, как спортивной державы, наказание весьма серьезное. Нам надо выступать, надо бороться с допингом, быть чистыми и побеждать. Нужно выдержать с честью все испытания. Люди, которые призывают к бойкотам - дураки! Нужно бороться за каждого спортсмена, чтобы мы смогли выставить полноценные команды на Игры и чемпионаты. А мы будем за них болеть и поддерживать», - добавил он.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. На их форме не может быть изображения российского флага, но обязательно должна быть надпись «нейтральный атлет».
Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований. В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.
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