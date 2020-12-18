Никакого бойкота! Губерниев о запрете российского флага от CAS

В четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет на выступление под российским флагом на международных соревнованиях. Россия также не сможет проводить крупные турниры.

В руководстве Российского антидопингового агентства заявили, что тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – это победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что у спортсменов, к которым были претензии в связи с употреблением допинга, будут сложности с возвращением в большой спорт.

«Это нельзя считать победой, но, действительно, два года - не четыре. Вроде бы там есть пункт, согласно которому, спортсмены, имевшие проблемы с допингом, отбывшие дисквалификацию, сейчас могут выступать на Олимпийских Играх. Но есть еще интересный подпункт, что международные организации будут решать. И вот здесь возникает вопрос насчет, например, биатлониста Александра Логинова, у которого до сих пор не закрыто дело в Италии. Помните, были обыски, до сих пор не отдали его технику и так далее. Сможет ли он выступать на Олимпийских Играх? Есть лазейки, которые позволяют оставить наших спортсменов за бортом. Но в целом, решение, хоть и тяжелое, но достаточно лояльное, скажем так, к спортсменам, у которых были проблемы», - заявил он.

Собеседник НСН назвал дураками тех, кто призывает бойкотировать соревнования. Он призвал поддерживать российских спортсменов, а им пожелал новых чистых и честных побед.