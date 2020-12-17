Два года без флага

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. На их форме не может быть изображения российского флага, но обязательно должна быть надпись «нейтральный атлет».

Запрещается проигрывать или петь гимн России в официальных местах проведения соревнований. В то же время форма спортсменов сможет содержать сами цвета национального флага.

Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.

Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

А РУСАДА понесет еще и финансовые издержки: она должна будет заплатить WADA 1,27 млн. долларов в качестве компенсации расходов на проведение расследования.

Российское антидопинговое агентство пыталось обжаловать в спортивном арбитраже санкции, введенные исполкомом WADA год назад. Их причиной стали выводы независимых экспертов о том, что база данных московской антидопинговой лаборатории с результатами проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 годы была передана WADA в искаженном виде. Было установлено, что с данными проводились манипуляции, целью которых было позволить российским спортсменам избежать наказания. Передача подлинной базы данных являлась одним из ключевых условий восстановления РУСАДА. Специалисты WADA получили к ней доступ только со второй попытки. И, как утверждают эксперты WADA, манипуляции с базой данных производились даже после достижения договоренностей о ее передаче.

Решение Спортивного арбитражного суда вступает в силу в день его оглашения, то есть прямо сегодня, а срок его действия истекает 16 декабря 2022 года. На этот период приходятся такие крупные международные соревнования, как Летние Олимпийские игры в Токио 2021 года, Зимние - в Пекине в 2022 году, чемпионат мира по футболу в Катаре также в 2022-м. Для российских спортсменов они пройдут по сценарию Зимней Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане. Там наша страна была представлена командой «Олимпийских атлетов из России».

