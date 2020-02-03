Российский чемпион заявил, что допинг попал в него через жену

Как заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, спортсмен не отрицает, что в его крови действительно мог содержаться запрещенный гормон, сообщает ТАСС. Однако сам борец связывает это с тем, что его супруга принимает комплекс препаратов, в которых содержится данная субстанция.

Мазов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года, до этого он трижды становится чемпионом мира. Однако из-за травмы в последние годы спортсмен практически не выступает.

Отметим, что в конце января канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант объяснила положительную допинг-пробу тем, что запрещенное вещество попало в ее организм путем «обильного обмена жидкостями» с половым партнером. В итоге она была оправдана.

