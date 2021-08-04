Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпиады-2020

Россиянин Заур Угуев вышел в среду в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.

Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.

Накануне россиянин Муса Евлоев взял золото Олимпиады в Токио. Он стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг., победив в финале Артура Алексаняна из Армении.

Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения.

Мамиашвили призвал «понять и простить» армянского борца, отказавшегося от медали

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал «понять и простить» армянского борца.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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