Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпиады-2020

Россиянин Заур Угуев вышел в среду в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В полуфинальной схватке он победил Резу Атринагарчи из Ирана со счетом 8:3.

Теперь Угуев поборется за звание олимпийского чемпиона с Кумаром Рави из Индии. Их поединок состоится 5 августа.

Накануне россиянин Муса Евлоев взял золото Олимпиады в Токио. Он стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг., победив в финале Артура Алексаняна из Армении.

Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения.