Российский борец Заур Угуев стал олимпийским чемпионом

Российский борец Заур Угуев завоевал в четверг 16-ю золотую медаль для нашей команды на Олимпиаде-2020 в Токио.

В финальном поединке соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг Угуев победил Кумара Рави из Индии со счетом 7:4.

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Таким образом, российские олимпийцы вновь обошли Великобританию и вышли на пятое место в медальном командном зачете. Наши спортсмены завоевали 56 медалей, в том числе 16 золотых.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортОлимпиада
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