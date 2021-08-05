Российский борец Заур Угуев стал олимпийским чемпионом

Таким образом, российские олимпийцы вновь обошли Великобританию и вышли на пятое место в медальном командном зачете. Наши спортсмены завоевали 56 медалей, в том числе 16 золотых.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

