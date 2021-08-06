Российский боксёр Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио

Россиянин Муслим Гаджимагомедов уступил в финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг на летней Олимпиаде, и в итоге он стал серебряным призёром игр в Токио.

В финале он проиграл кубинцу Хулио ла Крусом единогласным решением судей — 0:5. Таким образом, Гаджимагомедов получил серебро, а ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет RT.

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А ранее в пятницу, 6 августа, россиянка Зенфира Магомедалиева выиграла бронзу токийской Олимпиады в турнире по боксу в категории до 75 килограммов. Она уступила китаянке Ли Цянь со счетом 0:5. Завоеванная бронза стала 59 медалью для сборной России на Олимпиаде-2020.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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