Российский боксёр Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио

Россиянин Муслим Гаджимагомедов уступил в финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг на летней Олимпиаде, и в итоге он стал серебряным призёром игр в Токио.

В финале он проиграл кубинцу Хулио ла Крусом единогласным решением судей — 0:5. Таким образом, Гаджимагомедов получил серебро, а ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет RT.