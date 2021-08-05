Российский боксер Бакши завоевал бронзу на Олимпийских играх
Российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио в весе до 75 килограмм.
В полуфинале Бакши уступил бразильцу Эберту Соузе. Бронзовая медаль стала 54 для сборной России на Олимпиаде-2020.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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