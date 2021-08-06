Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу на Олимпиаде
Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева заняла третье место по боксу в категории до 75 килограммов на Олимпийских играх в Токио.
Россиянка уступила китаянке Ли Цянь со счетом 0:5. Завоеванная бронза стала 59 медалью для сборной России на Олимпиаде-2020.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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