Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу на Олимпиаде

Россиянка уступила китаянке Ли Цянь со счетом 0:5. Завоеванная бронза стала 59 медалью для сборной России на Олимпиаде-2020.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

