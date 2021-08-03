Российский боксер Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать судью на Олимпиаде

Одного из судей, который обслуживал полуфинальный поединок между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и новозеландцем Дэвидом Ньики на Олимпиаде в Токио, необходимо отстранить от работы. Об этом заявил российский спортсмен.

Гаджимагомедов победил Ньику раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал ОИ в Токио в весовой категории до 91 кг. При этом, один из судей отдал все три раунда новозеландцу, отмечает RT.

«Аргентинского судью вообще надо дисквалифицировать. Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище», - подчеркнул Гаджимагомедов.