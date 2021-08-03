Российский боксер Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать судью на Олимпиаде

Одного из судей, который обслуживал полуфинальный поединок между россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и новозеландцем Дэвидом Ньики на Олимпиаде в Токио, необходимо отстранить от работы. Об этом заявил российский спортсмен.

Гаджимагомедов победил Ньику раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал ОИ в Токио в весовой категории до 91 кг. При этом, один из судей отдал все три раунда новозеландцу, отмечает RT.

«Аргентинского судью вообще надо дисквалифицировать. Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище», - подчеркнул Гаджимагомедов.

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А ранее российский боксер Глеб Бакши гарантировал себе медаль Игр в Токио в весовой категории до 75 кг. Он победил Дарелля Вальсанту из Гаити в четвертьфинальном поединке боксерского олимпийского турнира. В полуфинале 5 августа россиянин проведет бой против бразильца Эберта Соузы.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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