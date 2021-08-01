Боксер Хатаев выиграл бронзовую медаль на ОИ в Токио

Российский боксер Имам Хатаев завоевал «бронзу» в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх и принес сборной России 38-ю награду.

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Спортсмен в полуфинале проиграл по очкам представителю Британии Бенджамину Уиттакеру - 1:4.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:БоксОлимпийские Игры
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