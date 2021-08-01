Боксер Хатаев выиграл бронзовую медаль на ОИ в Токио
Российский боксер Имам Хатаев завоевал «бронзу» в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх и принес сборной России 38-ю награду.
Спортсмен в полуфинале проиграл по очкам представителю Британии Бенджамину Уиттакеру - 1:4.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- Боксер Хатаев выиграл бронзовую медаль на ОИ в Токио
- В Германии пригрозили России санкциями из-за «Северного потока - 2»
- Названа валюта, которая заменит россиянам доллар
- Увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву
- В подмосковном парке «Патриот» закроют госпиталь для больных коронавирусом
- В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров
- Власти Турции выделили около $6 млн для устранения ущерба от природных пожаров
- При крещении американской подлодки бутылку шампанского разбили с третьего раза
- Ученые: Земля превращается в «пороховую бочку»
- Советский рубль продают в Челябинске за 3,5 миллиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru