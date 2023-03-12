Российский боец Ян проиграл спортсмену из Грузии Двалишвили
12 марта 202312:01
Россиянин Петр Ян на турнире UFC Fight Night 221 отдал победу сопернику из Грузии Мерабу Двалишвили.
Российский боец пропустил 147 акцентированных ударов, позволив грузинскому спортсмену исполнить 11 проходов в ноги, отмечает RT.
Через пять раундов боя судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили.
Петр Ян терпит третье поражение подряд. На его счету всего 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили победил в MMA 15-ый раз, проиграл четыре боя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru