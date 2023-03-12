Российский боец Ян проиграл спортсмену из Грузии Двалишвили

Рогов: Украина саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Железняк: госбюджет Украины на 2023 год скорректируют с целью увеличения военных расходов на более чем $3,5 млрд

СМИ: 500 тыс человек приняли участие в акциях протеста против судебной реформы в Израиле

15 человек пострадали из-за массового столкновения машин в Саратовской области

Синоптик: в Москве толщина ледяного панциря от 5 до 10 миллиметров