Российский боец Ян проиграл спортсмену из Грузии Двалишвили

Россиянин Петр Ян на турнире UFC Fight Night 221 отдал победу сопернику из Грузии Мерабу Двалишвили.

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Российский боец пропустил 147 акцентированных ударов, позволив грузинскому спортсмену исполнить 11 проходов в ноги, отмечает RT.

Через пять раундов боя судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили.

Петр Ян терпит третье поражение подряд. На его счету всего 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили победил в MMA 15-ый раз, проиграл четыре боя.



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Фото: facebook.com/ufceurope
ТЕГИ:ГрузияРоссияСпортсменыСпорт
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