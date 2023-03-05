Грассо повергла Шевченко в бою за титул UFC в наилегчайшем весе

Мексиканка Алекса Грассо одержала победу над представительницей Киргизии Валентиной Шевченко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 285.

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Грассо применила удушающий прием к Шевченко и стала обладательницей титула UFC в наилегчайшем весе.

Бой спортсменов смешанных единоборств (MMA) состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и длился четыре раунда.

Шевченко получала 22 победы в 26 поединках в MMA. У Грассо 16 побед в 19 боях.

Ранее Фёдор Емельяненко был избран президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России, сообщает пресс-служба организации.




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ТЕГИ:СпортСмешанные ЕдиноборстваКиргизияМексика
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