Грассо повергла Шевченко в бою за титул UFC в наилегчайшем весе

Грассо применила удушающий прием к Шевченко и стала обладательницей титула UFC в наилегчайшем весе.

Бой спортсменов смешанных единоборств (MMA) состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (США) и длился четыре раунда.

Шевченко получала 22 победы в 26 поединках в MMA. У Грассо 16 побед в 19 боях.

Ранее Фёдор Емельяненко был избран президентом Союза смешанных единоборств (ММА) России, сообщает пресс-служба организации.









