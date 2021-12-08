Российских биатлонистов не пустили на тренировку в Австрии
Российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Василия Томшина не пустили на стадион в австрийском Хохфильцене из-за новых коронавирусных ограничений, сообщает «Матч ТВ».
Спортсмены не смогли попасть на тренировку, так как забыли в гостинице свои телефоны. Из-за этого Латыпов и Томшин лишились возможности предоставить волонтерам результаты своих ПЦР-тестов, присланные им на электронную почту. Вопрос решился только после того, как они воспользовались чужим устройством.
Российские вакцины от коронавируса до сих пор не признаны в Европе, поэтому спортсменам, не имеющим европейских сертификатов о вакцинации приходится каждые три дня сдавать ПЦР-тест.
Ранее в Австрии ввели национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Путин заявил, что НАТО считает Россию противником
- Песков: НАТО подминает Украину под себя
- Российских биатлонистов не пустили на тренировку в Австрии
- Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные
- YouTube заблокировал аккаунт актрисы Шукшиной
- Шольц отказался произносить слово «бог» в присяге
- Российские Су-27 сопроводили над Чёрным морем французские истребители
- Илон Маск продал последнее жильё
- Путин обратился к Меркель на «ты»
- Начальник штаба обороны ВС Индии погиб в результате крушения вертолёта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru