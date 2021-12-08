Российских биатлонистов не пустили на тренировку в Австрии

Российских биатлонистов Эдуарда Латыпова и Василия Томшина не пустили на стадион в австрийском Хохфильцене из-за новых коронавирусных ограничений, сообщает «Матч ТВ».

Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира

Спортсмены не смогли попасть на тренировку, так как забыли в гостинице свои телефоны. Из-за этого Латыпов и Томшин лишились возможности предоставить волонтерам результаты своих ПЦР-тестов, присланные им на электронную почту. Вопрос решился только после того, как они воспользовались чужим устройством.

Российские вакцины от коронавируса до сих пор не признаны в Европе, поэтому спортсменам, не имеющим европейских сертификатов о вакцинации приходится каждые три дня сдавать ПЦР-тест.

Ранее в Австрии ввели национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

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