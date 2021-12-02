Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира

Российский спортсмен Эдуард Латыпов финишировал четвертым в гонке второго этапа Кубка мира.

Соревнования проходили в шведском Эстерсунде. Российский биатлонист ни разу не промахнулся и уступил победителю Себастиану Самуэльссону 26,1 секунду.

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Победитель гонки швед Самуэльссон занял первое место с результатом 22 минуты 58,7 секунды.

Второе и третье место заняли французы. Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Каждый из представителей Франции промахнулся по разу.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Биатлон
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