Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира
2 декабря 202120:18
Российский спортсмен Эдуард Латыпов финишировал четвертым в гонке второго этапа Кубка мира.
Соревнования проходили в шведском Эстерсунде. Российский биатлонист ни разу не промахнулся и уступил победителю Себастиану Самуэльссону 26,1 секунду.
Победитель гонки швед Самуэльссон занял первое место с результатом 22 минуты 58,7 секунды.
Второе и третье место заняли французы. Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Каждый из представителей Франции промахнулся по разу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира
- «Только деньги считали?»: Путин обратился к владельцам «Листвяжной»
- «Сжёг все мосты»: Кулеба о намерении Лукашенко посетить Крым
- Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков
- Гражданскому мужу экс-замминистра просвещения Раковой продлили срок ареста
- США и Россия пришли к одному мнению по поводу Ирана
- Генпрокуратура проверит шахты в 10 регионах России
- Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы шахтеров
- Сын Лукашенко попал под новые санкции США
- Лукашенко заявил о фальсификации итогов президентских выборов в Польше
2 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru