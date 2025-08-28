Российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр 2026 года

Российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в квалификации, а значит и в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), участие в турнирах нейтральных спортсменов не предусмотрено.

«Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU», - говорится в сообщении.

Ранее в IBU заявили, что российские и белорусские биатлонисты смогут вернуться на международные соревнования после окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

