Российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр 2026 года
Российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в квалификации, а значит и в Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), участие в турнирах нейтральных спортсменов не предусмотрено.
«Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU», - говорится в сообщении.
Ранее в IBU заявили, что российские и белорусские биатлонисты смогут вернуться на международные соревнования после окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
