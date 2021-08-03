Российские волейболисты пробились в финал ОИ

Мужская сборная России по волейболу оказалась сильней команды из Канады в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио.

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Встреча закончилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). Соперник россиян в полуфинале определится по итогам матча между сборными Бразилии и Японии. Полуфинальные матчи пройдут 5 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ВолейболОлимпийские Игры
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