Российские велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу Игр в Токио
Российские велосипедистки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева на Олимпийских играх в Токио завоевали бронзовую медаль на треке в дисциплине мэдисон.
По итогам гонки россиянки набрали 26 очков. Олимпийскую медаль высшего достоинства завоевали представительницы Великобритании (78). Серебро – у датчанок (35), отмечает RT.
А ранее в пятницу, 6 августа, россиянин Муслим Гаджимагомедов уступил в финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг, в итоге он стал серебряным призёром игр в Токио.
В финале он проиграл кубинцу Хулио ла Крусом единогласным решением судей — 0:5. Таким образом, Гаджимагомедов получил серебро, а ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет Ura.ru.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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