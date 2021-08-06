Российские велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу Игр в Токио

Российские велосипедистки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева на Олимпийских играх в Токио завоевали бронзовую медаль на треке в дисциплине мэдисон.

По итогам гонки россиянки набрали 26 очков. Олимпийскую медаль высшего достоинства завоевали представительницы Великобритании (78). Серебро – у датчанок (35), отмечает RT.

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А ранее в пятницу, 6 августа, россиянин Муслим Гаджимагомедов уступил в финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг, в итоге он стал серебряным призёром игр в Токио.

В финале он проиграл кубинцу Хулио ла Крусом единогласным решением судей — 0:5. Таким образом, Гаджимагомедов получил серебро, а ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом, пишет Ura.ru.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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