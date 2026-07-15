Уловка за рубль: Как онлайн-сервисы проводят «тихие» списания за подписку
Андрей Свинцов раскрыл НСН, что популярное приложение о бесплатном периоде за рубль поможет сервисам обходить новый запрет и продолжать «втихую» списывать деньги с карты россиян.
Запрет сервисам с подпиской требовать у клиента привязку банковской карты улучшит ситуацию в этом поле где-то на 30%. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Депутаты Госдумы хотят запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода, передает Telegram-канал Baza. Соответствующее обращение зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил в Министерство цифрового развития России. Главный подвох в том, что люди забывают отменить подписку, и спустя время с их карты автоматически списывают деньги. Свинцов раскрыл, насколько реально приструнить сервисы.
«Это вполне реально. Более того, пару лет назад уже был принят закон, который запрещает платные подписки, — и у всех операторов есть обязанность уведомлять о начале платного периода. Действительно, где‑то какое‑то пуш‑уведомление может не дойти. Но тем не менее такие решения приняты. Поэтому, если по итогам этих пары лет Минцифры заметит, что операторы по‑прежнему пользуются этой уловкой, то, конечно, не будет проблемы доработать законопроект, который запретит привязывать карту», — заявил он.
Также он раскрыл, какова вероятность, что сервисы будут соблюдать новый закон. По его словам, есть одна серьезная загвоздка в популярном выгодном предложении.
«Сервисы будут это соблюдать, если период действительно бесплатный. Однако есть уловка — «подписка за рубль». Тогда привязка карты фактически обязательна. Поэтому, я думаю, что сервисы научатся это обходить, но тем не менее какой-то положительный импульс все равно будет. Я думаю, что все, кто привязал карту и заплатил рубль, будут понимать, что через 3 месяца у них начнут списываться деньги. Это более честный подход. Мне кажется, процентов на 30% ситуацию улучшат», — рассказал Свинцов.
Что касается возможности обжаловать списания, которые происходят по умолчанию, то Свинцов заявил, что в некоторых случаях это будет сделать крайне сложно.
«Обжаловать можно, но операторы, когда подписывают договор оферты со своим клиентом, скорее всего, в этом договоре прописывают, что уведомления, например, будут приходить на почту. В случае, если клиент не указал адрес почты, тогда он считается уведомленным публичным форматом — договором оферты и какое-то дополнительное уведомление не требуется. Поэтому, когда человек пойдет в суд, ему будет тяжело доказать, что его должным образом не уведомили. Оператор будет ссылаться на то, что человек не указал адрес электронной почты, или письмо ушло в спам», — подытожил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что сегодня пользователи чаще не стремятся иметь подписку на все возможные онлайн-кинотеатры, а отдают предпочтение одному стримингу.
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