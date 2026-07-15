Запрет сервисам с подпиской требовать у клиента привязку банковской карты улучшит ситуацию в этом поле где-то на 30%. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Депутаты Госдумы хотят запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода, передает Telegram-канал Baza. Соответствующее обращение зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил в Министерство цифрового развития России. Главный подвох в том, что люди забывают отменить подписку, и спустя время с их карты автоматически списывают деньги. Свинцов раскрыл, насколько реально приструнить сервисы.

«Это вполне реально. Более того, пару лет назад уже был принят закон, который запрещает платные подписки, — и у всех операторов есть обязанность уведомлять о начале платного периода. Действительно, где‑то какое‑то пуш‑уведомление может не дойти. Но тем не менее такие решения приняты. Поэтому, если по итогам этих пары лет Минцифры заметит, что операторы по‑прежнему пользуются этой уловкой, то, конечно, не будет проблемы доработать законопроект, который запретит привязывать карту», — заявил он.

Также он раскрыл, какова вероятность, что сервисы будут соблюдать новый закон. По его словам, есть одна серьезная загвоздка в популярном выгодном предложении.