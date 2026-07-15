Пробить невозможно: По кому ударят автоматические штрафы за продажу просрочки
Просроченные продукты можно найти и на полках крупных магазинов, однако кассы блокируют их продажу, сказал в эфире НСН Андрей Карпов.
Крупные игроки давно блокируют продажу просроченных продуктов, поэтому новые штрафы коснутся «небольших» участников рынка, объяснил в интервью НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
С 1 сентября российские магазины будут автоматически штрафовать за продажу продуктов и других товаров с маркировкой, у которых истек срок годности, сообщает РИА Новости. По словам Карпова, это не принесет глобальных перемен.
«У большинства крупных игроков программное обеспечение блокирует продажу просроченной продукции при сканировании QR-кода. Штрафы не коснутся тех участников рынка, у кого эти процессы автоматизированы. Это больше коснется небольших участников рынка, у которых возможности поменьше и кассовое оборудование не позволяет автоматически блокировать продажу такой продукции. В целом глобальных перемен не будет, поскольку система работает давно и у большинства все настроено», - отметил эксперт.
По его словам, купить сейчас просроченный товар в крупных магазинах практически невозможно.
«Сотрудники обязаны отслеживать такую продукцию на полках и снимать ее с реализации. Если они что-то просмотрели и человек ее возьмет, то на кассе при сканировании QR-кода кассир увидит отметку, что ее нельзя продать. Купить просроченную продукцию фактически невозможно. Возможно, вы найдете и принесете ее на кассу, но физически на кассе ее пробить не смогут. Штрафные санкции налагаются государством на юридическое лицо, при этом возможная ответственность за продажу просрочки лежит на кассире, если кассовое оборудование показало, что продавать эту продукцию нельзя», - заключил собеседник НСН.
Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерег россиян от покупки мяса на рынках без чека. По его словам, нелегальную продукцию можно встретить сегодня на стихийных рынках и ярмарках, но в крупных сетях ее нет.
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