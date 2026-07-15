Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерег россиян от покупки мяса на рынках без чека. По его словам, нелегальную продукцию можно встретить сегодня на стихийных рынках и ярмарках, но в крупных сетях ее нет.

