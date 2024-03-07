Российские теннисисты не выступят на Олимпиаде 2024 года в миксте

Теннисисты из России выступят на Олимпийских играх в Париже в одиночном и парном разрядах, однако не будут представлены в миксте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию тенниса (ITF).

Российских теннисистов допустили до Олимпиады в нейтральном статусе

«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее ITF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Теннисисты смогут выступить на Играх без гимна, флага, эмблемы и символики, связанной со страной либо национальной федерацией, отмечает телеканал «360».

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже 26 июля-11 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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