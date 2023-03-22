Российские спортсмены выступят с флагом и гимном на Играх стран Боливарианского альянса

Всего Россию будут представлять 48 спортсменов, которые будут соревноваться в пляжном волейболе, боксе, настольном теннисе, карате, тяжелой атлетике, прыжках на батуте и художественной гимнастике.

Всего игры включают в себя соревнования по 35 видам спорта, участие в них примут порядка 3500 спортсменов из 11 стран мира. Они впервые состоятся в открытом формате с приглашением сборной России.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ознакомился с посланием британских властей, призывающих к усилению давления на МОК по поводу допуска атлетов из России и Белоруссии к международным состязаниям и Играм 2024 года. Представители организации выразили надежду, что правительство Великобритании отнесется с уважением к автономности спорта.

