МОК ответил британским властям по поводу участия россиян в соревнованиях

Согласно позиции МОК, правительства стран не вправе решать, кого допускать или не допускать к международным соревнованиям. В МОК подчеркнули, что автономия спорта стоит во главе угла многих решений, резолюций и заявлений ООН.

Ранее МОК выступил с комментарием по поводу решения Международной федерации фехтования, которая разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях.

