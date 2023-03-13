МОК ответил британским властям по поводу участия россиян в соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) ознакомился с посланием британских властей, призывающих к усилению давления на МОК по поводу допуска атлетов из России и Белоруссии к международным состязаниям и Играм 2024 года. Представители организации выразили надежду, что правительство Великобритании отнесется с уважением к автономности спорта. Об этом заявила пресс-служба МОК.
Согласно позиции МОК, правительства стран не вправе решать, кого допускать или не допускать к международным соревнованиям. В МОК подчеркнули, что автономия спорта стоит во главе угла многих решений, резолюций и заявлений ООН.
Ранее МОК выступил с комментарием по поводу решения Международной федерации фехтования, которая разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях.
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