Российские спортсменки вышли в полуфинал байдарок на Олимпийских играх

Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова вышли в полуфинал в соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

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Они заняли второе место в квалификационном старте, показав результат в 1 минуту 47,874 секунд. Напрямую в полуфинал из квалификационного старта попадают только две лучшие команды, остальные соревнуются в четвертьфинале.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:РоссияТокиоОлимпийские Игры
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