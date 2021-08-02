Российские спортсменки вышли в полуфинал байдарок на Олимпийских играх

Они заняли второе место в квалификационном старте, показав результат в 1 минуту 47,874 секунд. Напрямую в полуфинал из квалификационного старта попадают только две лучшие команды, остальные соревнуются в четвертьфинале.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

