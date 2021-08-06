Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на Играх в Токио
Российская сборная по синхронному плаванию заняла первое место по итогам технической программы в группах на летних Олимпийских играх в Токио.
Наши синхронистки в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрали 97,2979 балла.
На второй позиции расположились представительницы Китая – их результат 96,2310 балла. Замыкают тройку лидеров — синхронистки с Украины (94,2685), подчеркивает RT.
Произвольная программа намечена на 7 августа.
А ранее российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию.
Эта золотая медаль стала 17-ой для россиян на турнире, и вывела сборную Олимпийского комитета России на промежуточное четвертое место в общем зачете. Всего на счету россиян на данный момент 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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