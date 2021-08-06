Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на Играх в Токио

Российская сборная по синхронному плаванию заняла первое место по итогам технической программы в группах на летних Олимпийских играх в Токио.

Наши синхронистки в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрали 97,2979 балла.

На второй позиции расположились представительницы Китая – их результат 96,2310 балла. Замыкают тройку лидеров — синхронистки с Украины (94,2685), подчеркивает RT.

Произвольная программа намечена на 7 августа.

Российский боксёр Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио

А ранее российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию.

Эта золотая медаль стала 17-ой для россиян на турнире, и вывела сборную Олимпийского комитета России на промежуточное четвертое место в общем зачете. Всего на счету россиян на данный момент 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортРоссияСинхронное ПлаваниеОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры