Российские синхронистки после шестой победы подряд в групповых соревнования на ОИ-2020 могут закончить карьеру

В субботу россиянки в шестой раз подряд завоевали золото в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Общий итог выступления Светланы Ромашиной, Александры Пацкевич, Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Марины Голядкиной, Светланы Колесниченко, Полины Комар и Аллы Шишкиной - 98,8000 баллов в произвольной программе, 196,0979 - в общей сумме.

Серебряная награда досталась китайской сборной (193,5310), бронзовая – украинской (190,3018).

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

