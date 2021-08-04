«Уму непостижимо!» Киселева рассказала о странном совпадении перед победой синхронисток
Российская синхронистка Мария Киселева поздравила золотых призёров Олимпиады в Токио и раскрыла секрет успеха российской сборной.
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании в дуэтах, сообщил ранее специальный корреспондент НСН из Токио. На выступлении россиянок диджей ошибся дважды: в квалификации включил вообще не ту музыку, сегодня - включал её, затем выключил и снова включил, но уже не с начала.
Российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, в чем секрет успеха российских спортсменок и почему даже очередная ошибка диджея, не помешала блестящей победе.
«Очень много работы, большой многолетний опыт, традиция, постоянное стремление вперед, постоянный поиск новых веяний в развитии синхронного плавания. Именно российское синхронное плавание, школа российских тренеров - сильнейших в мире - задает тон и направление развития синхронного плавания в мире. Длинная скамейка запасных, лучшие тренеры и многое еще», - отметила Киселева.
По ее словам, ошибка диджея никак не повлияла на выступление спортсменок, но стала психологическим испытанием на пути к победе.
«На предварительных соревнованиях включили вообще не ту музыку, это была ошибка. Самое ужасное, что сидел за музыкальным пультом тот же человек, который такую же ошибку совершил в 2004 году, когда мы выступали с группой. И опять ошибка с музыкой на российской команде, уму непостижимо. Но ничего не помешало нашим спортсменкам, они со всем справились, они повторно вышли на старт, выступили, показали свою программу. Здесь, наверное, больше всего психологически досталось тренеру Татьяне Данченко. С честью вышли из этой ситуации, блестяще справились. Мои поздравления двум Светланам, тренерскому штабу, всему российскому синхронному плаванию, всем, кто причастен к этим победам, а этих людей очень много. Это другой уровень синхронного плавания. Это заслуженная победа, долгожданная. Конечно, Светлану поздравляем с рекордом: шесть золотых медалей в синхронном плавании, такого количества нет ни у кого», - рассказала олимпийская чемпионка.
Киселева также отметила прорывное выступление членов украинской сборной: Марта Федина и Анастасия Савчук впервые поднялись на пьедестал почета, заняв третье место.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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