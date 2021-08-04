«Уму непостижимо!» Киселева рассказала о странном совпадении перед победой синхронисток

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании в дуэтах, сообщил ранее специальный корреспондент НСН из Токио. На выступлении россиянок диджей ошибся дважды: в квалификации включил вообще не ту музыку, сегодня - включал её, затем выключил и снова включил, но уже не с начала.

Российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, в чем секрет успеха российских спортсменок и почему даже очередная ошибка диджея, не помешала блестящей победе.

«Очень много работы, большой многолетний опыт, традиция, постоянное стремление вперед, постоянный поиск новых веяний в развитии синхронного плавания. Именно российское синхронное плавание, школа российских тренеров - сильнейших в мире - задает тон и направление развития синхронного плавания в мире. Длинная скамейка запасных, лучшие тренеры и многое еще», - отметила Киселева.

По ее словам, ошибка диджея никак не повлияла на выступление спортсменок, но стала психологическим испытанием на пути к победе.