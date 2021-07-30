Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр

Российские шпажисты вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

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Таким образом, спортсмены обеспечили себе серебряные медали. В полуфинале россияне победили команду из Китая со счетом 45:38. В решающей встрече они поборются за чемпионство со сборной Японии.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:РоссияОлимпийские ИгрыТокио
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