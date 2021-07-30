Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр

Таким образом, спортсмены обеспечили себе серебряные медали. В полуфинале россияне победили команду из Китая со счетом 45:38. В решающей встрече они поборются за чемпионство со сборной Японии.

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