Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр
Российские шпажисты вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Таким образом, спортсмены обеспечили себе серебряные медали. В полуфинале россияне победили команду из Китая со счетом 45:38. В решающей встрече они поборются за чемпионство со сборной Японии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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