Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой

Россиянка Виталина Бацарашкина заняла первое место в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпиаде в Токио. Это ее вторая золотая медаль на играх. До этого она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Эта золотая медаль стала десятой для России на Олимпийских играх в Токио. Всего в активе россиян 31 награда (10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

