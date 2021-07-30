Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой
Россиянка Виталина Бацарашкина заняла первое место в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпиаде в Токио. Это ее вторая золотая медаль на играх. До этого она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Эта золотая медаль стала десятой для России на Олимпийских играх в Токио. Всего в активе россиян 31 награда (10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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