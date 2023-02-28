Российская федерация шахмат перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) одобрила включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации, сообщает ТАСС.

Комиссия ФИДЕ отклонила апелляцию Сергея Карякина на дисквалификацию

Голосование прошло в Абу-Даби, включение ФШР поддержали 29 делегатов генассамблеи, против высказался один, ещё шесть - воздержались.

Международная шахматная федерация (FIDE) одобрила решение ФШР перейти в ACF с 1 мая 2023 года, утвердив также выход ФШР из Европейского шахматного союза.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин, дисквалифицированный на полгода Международной шахматной федерацией (FIDE), заявил о намерении создать альтернативную FIDE организацию, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ФИДЕРоссияЕвропаШахматы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры