Комиссия ФИДЕ отклонила апелляцию Сергея Карякина на дисквалификацию
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что апелляция российского гроссмейстера Сергея Карякина на дисквалификацию была отклонена, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что решение оставить в силе шестимесячное отстранение россиянина было принято Апелляционной палатой Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине.
В FIDE добавили, что спортсмен может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
Ранее Карякин поддержал спецоперацию России на Украине, после чего Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что подобные высказывания «наносят ущерб федерации и шахматам» и отстранила россиянина от различных турниров на полгода.
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