Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Мужская сборная России по фехтованию на рапире проиграла сборной Франции в финале Олимпийских игр в Токио.

Серебро досталось россиянам при счете 28:45.

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Со старта выступления на дорожке не задались. Первые три боя парни проиграли. К середине удалось сократить отставание до минимального - в 3 укола, но перехватить инициативу не удалось.

В решающем поединке на помост вышли Тимур Сафин и братья Антон и Кирилл Бородачевы. 20-летний курянин Владислав Мыльников, выступивший на предыдущих стадиях турнира, также получит олимпийское серебро.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада -2014ПобедителиФехтование
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