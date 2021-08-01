Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады-2020 в Токио

Со старта выступления на дорожке не задались. Первые три боя парни проиграли. К середине удалось сократить отставание до минимального - в 3 укола, но перехватить инициативу не удалось.

В решающем поединке на помост вышли Тимур Сафин и братья Антон и Кирилл Бородачевы. 20-летний курянин Владислав Мыльников, выступивший на предыдущих стадиях турнира, также получит олимпийское серебро.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

