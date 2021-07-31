Глава ОКР объяснил желтую карточку в свою сторону на олимпийском финале в фехтовании

Желтая карточка во время финала командного турнира по фехтованию на саблях среду женщин на Олимпиаде-2020 в Токио была показана в сторону россиян на трибуне представителей. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после того, как в СМИ появилась информация о том, что он получил предупреждение от судьи соревнований.

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Уточняется, что судья турнира вынес предупреждение за излишнюю эмоциональность одному из тренеров команды россиян.

«Желтая карточка была показана одному из тренеров нашей команды, тренеру Ольги Никитиной», - прокомментировал инцидент Поздняков, который совмещает пост главы ОКР и Европейской конфедерации фехтования.

Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой, что для них значат командные состязания после завоеванного золота.

«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТокиоОКРСудьяОлимпиада
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