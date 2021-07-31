Глава ОКР объяснил желтую карточку в свою сторону на олимпийском финале в фехтовании
Желтая карточка во время финала командного турнира по фехтованию на саблях среду женщин на Олимпиаде-2020 в Токио была показана в сторону россиян на трибуне представителей. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после того, как в СМИ появилась информация о том, что он получил предупреждение от судьи соревнований.
Уточняется, что судья турнира вынес предупреждение за излишнюю эмоциональность одному из тренеров команды россиян.
«Желтая карточка была показана одному из тренеров нашей команды, тренеру Ольги Никитиной», - прокомментировал инцидент Поздняков, который совмещает пост главы ОКР и Европейской конфедерации фехтования.
Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая рассказали спецкору Telegram-канала «Радиоточка НСН» на Олимпиаде в Токио Наталье Шатовой, что для них значат командные состязания после завоеванного золота.
«Самое чудесное, что мы можем сражаться плечом к плечу. Командные соревнования дают бешеную энергетику – их ни с чем нельзя сравнить. Мы обмениваемся этой энергетикой и поддерживаем друг друга», - заявила София Позднякова.
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