Российские призеры Олимпиады в Пекине будут представлены к госнаградам

Всех призеров зимних Олимпийских игра в Пекине представят к государственной награде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.

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Почетные награды от государства получат и тренера спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде.

Всего после 17-го дня соревнования в копилке у российской сборной 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. В медальном зачете Россия стоит на девятом месте. В тройке лидеров – Норвегия, Германия и США.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпиада
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