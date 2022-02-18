Российские призеры Олимпиады в Пекине будут представлены к госнаградам
Всех призеров зимних Олимпийских игра в Пекине представят к государственной награде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.
Почетные награды от государства получат и тренера спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде.
Всего после 17-го дня соревнования в копилке у российской сборной 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. В медальном зачете Россия стоит на девятом месте. В тройке лидеров – Норвегия, Германия и США.
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