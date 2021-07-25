Российские лучницы в командном турнире завоевали серебро на ОИ-2020
Серебро российских лучниц, завоеванное в командном турнире, стало четвертой наградой отечественной команды на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки в финале соревнований уступили соперницам из Южной Кореи со счетом 0-6.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru