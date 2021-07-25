Россиияне выиграли первую золотую медаль на ОИ-2020

Команда ОКР выиграла первую золотую медаль на Играх в Токио. Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин. Это первое золото в этой дисциплине отечественных атлетов с 1994 года.

Серебро у представительницы Болгарии Антоанета Костадинова, которая на последнем упустила шансы подняться на верхнюю ступеньку, выбив «девятку». Бацарашкина сумела максимально сконцентрироваться и выбила 10,4. Тройку лучших замкнула китаянка Ранксин Янг с 218 очками.

Таким образом, в активе нашей олимпийской команды золото, серебро и бронза.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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