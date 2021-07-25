Россиияне выиграли первую золотую медаль на ОИ-2020
Команда ОКР выиграла первую золотую медаль на Играх в Токио. Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин. Это первое золото в этой дисциплине отечественных атлетов с 1994 года.
Серебро у представительницы Болгарии Антоанета Костадинова, которая на последнем упустила шансы подняться на верхнюю ступеньку, выбив «девятку». Бацарашкина сумела максимально сконцентрироваться и выбила 10,4. Тройку лучших замкнула китаянка Ранксин Янг с 218 очками.
Таким образом, в активе нашей олимпийской команды золото, серебро и бронза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 947 / сут.
Умерли
153 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+21 952 / сут.
- Россиияне выиграли первую золотую медаль на ОИ-2020
- Грудинин прокомментировал отказ в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы
- Стало известно, как финансово подготовиться к отпуску
- Италия обыграла женскую сборную России по волейболу в первом матче ОИ
- Россия может создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
- В Бурятии нашли обломки пропавшего Ан-2
- Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Подмосковье
- Работников нижегородских отелей и курьеров обязали привиться от коронавируса
- В автоаварии под Орлом пострадали шесть человек
- Washington Post: Байден заслуживает импичмент из-за «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru