Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении
Российские легкоатлеты не смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в помещении в начале марта. Связано это с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) будет рассматривать вопрос выдачи нейтральных статусов не раньше 17-18 марта, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат Европы в помещении состоится в польской Торуни с 4 по 7 марта.
Ранее сообщалось, что мировая федерация легкой атлетики World Athletics определит число российских спортсменов, которые смогут участвовать на Олимпиаде в марте 2021 года в Токио.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru