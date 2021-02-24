Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении

Российские легкоатлеты не смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в помещении в начале марта. Связано это с тем, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) будет рассматривать вопрос выдачи нейтральных статусов не раньше 17-18 марта, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Чемпионат Европы в помещении состоится в польской Торуни с 4 по 7 марта.

Ранее сообщалось, что мировая федерация легкой атлетики World Athletics определит число российских спортсменов, которые смогут участвовать на Олимпиаде в марте 2021 года в Токио.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыЛегкая Атлетика
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