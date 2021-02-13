СМИ: Иванов ушел с поста главы ВФЛА

Пётр Иванов оставил должность президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Легкоатлет Шубенков сдал положительную допинг-пробу

По данным агентства, временно исполняющей обязанности главы организации стала вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

Напомним, на посту президента ВФЛА Иванов пробыл около 2,5 месяцев -в должность он был избран 30 ноября, сменив Евгения Юрченко.

Ранее ВФЛА распространила заявление по поводу данных о положительных допинг-пробах у Сергея Шубенкова.

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Фото: facebook.com/rusaf.official
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