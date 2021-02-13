СМИ: Иванов ушел с поста главы ВФЛА
13 февраля 202114:21
Пётр Иванов оставил должность президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
По данным агентства, временно исполняющей обязанности главы организации стала вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.
Напомним, на посту президента ВФЛА Иванов пробыл около 2,5 месяцев -в должность он был избран 30 ноября, сменив Евгения Юрченко.
Ранее ВФЛА распространила заявление по поводу данных о положительных допинг-пробах у Сергея Шубенкова.
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13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru