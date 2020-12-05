World Athletics выделит квоту российским легкоатлетам для участия в Олимпиаде в марте
Мировая федерация легкой атлетики World Athletics определит число российских спортсменов, которые смогут участвовать н а Олимпиаде в марте 2021 года в Токио.
Известно, что на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в крупных международных стартах в 2020 году смогли участвовать не более 10 спортсменов РФ.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключена из World Athletics.
Глава министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин 3 декабря провел «антикризисную» встречу с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой стороны обсудили возможности развития массового спорта.
Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики была начата в 2015 году. 31 августа текущего года комиссия по восстановлению статуса российских спортсменов ВФЛА направила в World Athletics обновленную дорожную карту с данными об усилении антидопингового контроля. Срок ее рассмотрения был продлен до 1 марта.
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