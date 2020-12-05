World Athletics выделит квоту российским легкоатлетам для участия в Олимпиаде в марте

Мировая федерация легкой атлетики World Athletics определит число российских спортсменов, которые смогут участвовать н а Олимпиаде в марте 2021 года в Токио.

Известно, что на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в крупных международных стартах в 2020 году смогли участвовать не более 10 спортсменов РФ.

«С чего начинается допинг». Спортивный врач раскрыл тайны большого спорта

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) исключена из World Athletics.

Глава министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин 3 декабря провел «антикризисную» встречу с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой стороны обсудили возможности развития массового спорта.

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики была начата в 2015 году. 31 августа текущего года комиссия по восстановлению статуса российских спортсменов ВФЛА направила в World Athletics обновленную дорожную карту с данными об усилении антидопингового контроля. Срок ее рассмотрения был продлен до 1 марта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СпортсменыЛегкая Атлетика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры