Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022

В сообщении также говорится, что из-за погодных условий время начала гонки было изменено.

«Время начала мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине изменено из-за мороза! Гонка стартует 15 февраля в 9:30 (мск)», - уточнили в СБР.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала инициативу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который создал петицию в поддержку сборной России на Олимпиаде в Пекине и обратился к WADA с просьбой разрешить российским спортсменам выступать под флагом РФ, сообщают «Невские новости».