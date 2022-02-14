Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022

Биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов вошли в состав сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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В сообщении также говорится, что из-за погодных условий время начала гонки было изменено.

«Время начала мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине изменено из-за мороза! Гонка стартует 15 февраля в 9:30 (мск)», - уточнили в СБР.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала инициативу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который создал петицию в поддержку сборной России на Олимпиаде в Пекине и обратился к WADA с просьбой разрешить российским спортсменам выступать под флагом РФ, сообщают «Невские новости».

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Фото: instagram.com/maksim_tsvetkov
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыБиатлонСборная России
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